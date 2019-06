Pallanuoto | Champions League 2019 | Barceloneta-Sport Management 12-7 Quarti fatali per i

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Si spezza neidi finale il sogno chiamatodiper la: troppo forte il, più abituato a giocare gare con una posta in palio tanto importante. I Mastini non riescono a ripetere l’impresa compiuta pochi minuti prima dai magiari del Ferencvaros, che avevano eliminato a sorpresa per 10-9 i croati dello Jug, e cedono ai campioni di Spagna, che si impongono per 12-7. Nel primo quarto lunga fase di studio tra le due squadre e primi minuti senza reti, con i Mastini che disinnescano una superiorità agli avversari, concessa per fallo grave di Fondelli, poi a 2’08” Drasovic porta i Mastini in vantaggio. Purtroppo la rete svegli agli iberici, con Bustos che sigla una doppietta in 41″ e ad un minuto dal primo intervallo porta avanti gli spagnoli. Nella seconda frazione la BPM perviene subito al pari in superiorità ...

