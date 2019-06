Mazzoleni | “Hamsik insopportabile Il rosso a Koulibaly? È il regolamento”

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’arbitro Silvio(classe ’74) lascia i campi di calcio dopo 28 anni per il raggiungimento del limite di età. Da inizio stagione è l’arbitro lombardo con più presenze in A nella storia del calcio italiano, l’unico sopra le 200 partite. Ieri ha rilasciato una lunga intervista a L’Eco di Bergamo, in cui ripercorre alcuni episodi salienti della sua carriera e dà alcune valutazioni sui calciatori che ha visto giocare. Il più forte è, per lui, Ibrahimovic: “l’unico che sul campo ti dava la sensazione di poter vincere le partite da solo”. Definisce Messi “il simbolo del talento” e Cristiano Ronaldo “la macchina perfetta”. Zanetti e De Rossi, invece, li considera “i più carismatici”. E del Napoli? L’arbitronon ha dubbi: è Hamsik “quello meno sopportabile”.andrà nel gruppo unico ...

