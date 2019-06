C’è un caso “Unomattina” : Sembra che in estate sarà condotto dall'ex direttore di Radio Padania e biografo di Matteo Salvini, tra molte critiche e polemiche

Nel Pd C’è un caso Puglia : Roma. In Puglia ci sono due modelli che non si incontrano: uno è quello Decaro, uscito vincitore dalle elezioni a Bari al primo turno (oltre il 66 per cento), l’altro è il Pd regionale (alle Europee fermo al 16,6 per cento, sotto la media del partito in Italia meridionale, al 17,8) superato da Lega

Nel caso Xylella C’è un’altra patologia : è l’intreccio mediatico-giudiziario : Roma. La Xylella fastidiosa non è solo la causa del disseccamento degli ulivi che dal Salento si sta estendendo al resto della Puglia, ma è anche il sintomo di un’altra grave patologia: l’intreccio mediatico-giudiziario che, non si comprende ancora per quali motivi, continua a inquinare il dibattito

Michio Kaku : Il caso non esiste : C’è una forza intelligente che governa tutto : Michio Kaku: Il caso non esiste: c’è una forza intelligente che governa tutto Fisico e teorico americano molto rispettato, Michio Kaku, famoso per la formulazione della teoria rivoluzionaria delle stringhe… L'articolo Michio Kaku: Il caso non esiste: c’è una forza intelligente che governa tutto proviene da Essere-Informati.it.

Sul caso Rixi C’è in ballo la tenuta del governo : Un anno fa, di questi tempi, si stava per insediare il governo Lega-M5s. Una partnership a sorpresa, frutto di una lunga negoziazione sfociata nel cosiddetto contratto per il governo del cambiamento – la base programmatica del futuro esecutivo. Sono passati dodici mesi e di quel documento, per ora, solo un 12% di promesse sono state mantenute, secondo l’analisi fatta da Pagella Politica, sito dedicato al fact checking delle dichiarazioni ...

C’è un piano per evitare un caso Cambridge Analytica alle europee : The national flags of the member countries of the European Union wave in the wind in front of the European parliament in Strasbourg. (Photo by Philippe Lesage/Sygma via Getty Images) L’utilizzo scorretto di enormi quantità di dati raccolti tramite il social media Facebook da parte della società di consulenza Cambridge Analytica e il loro probabile utilizzo per condizionare le elezioni presidenziali statunitensi e il referendum sulla Brexit ha ...

Dl Sicurezza-bis - Di Maio : “Molto deluso dalla bozza - non C’è nulla sui rimpatri. Temo sia iniziativa per coprire il caso Siri” : “Molto deluso” dalla bozza del decreto Sicurezza bis “perché non dice nulla sui rimpatri”. Luigi Di Maio critica l’annunciato ‘raddoppio’ del dl voluto da Matteo Salvini e prova a dare un’interpretazione: “Non vorrei che fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste ultime tre settimane”. “Il tema ora non sono ...

Decreto Sicurezza bis - Di Maio : “Sono deluso - non C’è nulla sui rimpatri. Iniziativa per coprire caso Siri” : “Decreto Sicurezza bis? Sono deluso, non c’è nulla sui rimpatri”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo che già in casa pentastellata era filtrata una certa irritazione sul provvedimento rilanciato da Matteo Salvini. Sul fenomeno migrazione e sui rimpatri in particolare “Se voteremo il Decreto? Ancora abbiamo letto solo la bozza, ma ripeto non c’è nulla ...

Michio Kaku : Il caso non esiste : C’è una forza intelligente che governa tutto : Michio Kaku: Il caso non esiste: c’è una forza intelligente che governa tutto Fisico e teorico americano molto rispettato, Michio Kaku, famoso per la formulazione della teoria rivoluzionaria delle stringhe… L'articolo Michio Kaku: Il caso non esiste: c’è una forza intelligente che governa tutto proviene da Essere-Informati.it.

Insigne salta il Frosinone - Ancelotti mette le cose in chiaro : “non C’è nessun caso” : Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida contro il Frosinone: le parole del tecnico del Napoli sull’assenza di Insigne e non solo Lorenzo Insigne salta la trasferta del Napoli a Frosinone. “Lorenzo non ci sarà, ha questo problema all’adduttore che lo frena e gli impedisce di esprimersi al meglio“, spiega il tecnico Carlo Ancelotti in conferenza stampa, puntualizzando però che “non c’è nessun caso” ...

Ancelotti : “Non C’è nessun caso Insigne. Resto a Napoli con grande carica e fiducia” : Le parole del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia del match di Frosinone, in programma domani all’ora di pranzo. In particolare, Ancelotti ha smorzato il caso Insigne: “Lorenzo ha ancora un fastidio all’adduttore e non verrà a Frosinone. Si è allenato in maniera alternata in questa settimana, non può allenarsi al 100% e fare tutte le cose che è abituato a fare, ci vuole pazienza con questo tendine, ma non è ...

Lega - Travaglio : “Su caso Siri Salvini dovrebbe scusarsi. C’è conflitto d’interessi - politicamente è grave” : “Il punto è capire se Siri ha presentato una proposta di una modifica regolamentare per favorire un imprenditore. Se lo ha fatto, per me va fuori a calci nel sedere. E a Salvini cosa è saltato in mente di prendere un imprenditore dell’eolico per farsi scrivere il programma sull’energia? È come se il piano dei trasporti lo scrivesse la Fiat”. A dirlo, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli ...

Caso Cucchi : chiesto processo per 8 carabinieri - C’è anche il generale Casarsa : Caso Cucchi, arrivano le richieste di rinvio a giudizio. Sono otto i carabinieri che la procura di Roma vuole alla sbarra. Le richieste arrivano dopo gli ultimi e clamorosi sviluppi dell’inchiesta sui presunti depistaggi che seguirono la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel reparto penitenziario del Pertini di Roma, a una settimana dal suo arresto, il 22 ottobre del 2009. Il carabiniere super testimone che ha puntato il dito ...

Grande Fratello ‘gay gate’ - Imparato non dà tregua a Michael Terlizzi. Lui sbotta : «Non sono un omosessuale. C’è anche la mia famiglia che mi guarda - non è il caso» : Michael e Cristian si chiariscono - GF16 Michael Terlizzi potrebbe essere gay. Così sembra pensarla Cristian Imparato, attualmente recluso, insieme al figlio del pugile Franco, tra le mura della casa di Grande Fratello 2019. Il giovane siciliano, ex star di Io Canto, non ha infatti esitato a dire a Michael che, dal suo punto di vista, potrebbe nascondere un “problema” legato alla sua identità sessuale. Durante il terzo giorno di ...