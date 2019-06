Buffy | l’ammazzavampiri dal 10 giugno nel pomeriggio di Spike

dituttounpop

(Di giovedì 6 giugno 2019)sudal 10alle 17:00 unall’insegna della nostalgiaOltre i culti degli anni ’70 e ’80 è arrivato il momento di fare un salto anche nel recente passato e stuzzicare la voglia e la passione di chi fino a ieri era ancora giovane. E perchè no, magari incontrare i gusti di qualche giovane.Arriva dal 10alle 17:00 dal lunedì al venerdì su– L’ammazzavampiri una di quelle serie tv cult anni ’90 che non trovi nei cataloghi streaming e quindi un appuntamento utile per chi ha voglia di fare un salto nella propria giovinezza o recuperare quella serie di cui tanto aveva sentito parlare.Uscita nel 1997, ha riscosso da subito un grande successo, rendendola un vero e proprio fenomeno popolare. La serie infatti è diventata un caso di studio in numerose università per l’enorme impatto sociale e mediatico che ha avuto: ...

