Uganda | frana colpisce il distretto di Bududa | 6 vittime confermate e numerose persone

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) InAlmeno 6sono morte e 10 sono rimaste ferite dopo che forti piogge hanno causato unanelorientale di. Lo ha riferito ai media locali il governatore del, Wilson Watila, per il quale è probabile che il bilancio delleaumenti. A lanciare l’allarme era stata la Croce Rossa secondo la quale dalle prime informazioni circa 150 case erano state distrutte, e ci sarebbero stati morti e dispersi. Gli smottamenti del terreno sono stati provocati dalle forti piogge che hanno colpito negli ultimi tre giorni la zona di Butebulo e Bunamwamba, nella contea di Buwali, provocando lo sfollamento di centinaia di, che al momento hanno trovato rifugio in chiese, moschee o altri edifici.risultano ancora disperse, mentre i soccorsi lavorano per assistere leche sono rimaste ferite nella. Ildi ...