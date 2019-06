Sciopero 6 giugno 2019 Napoli | orari treni e fasce garantite mezzi pubblici

termometropolitico

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Domani Giovedì 6giornata nera per i trasporti a; lodeiEav – durerà dalle ore 9 alle ore 13 – indetto dalle sigle sindacali Faisa e Confail riguarderà Cumana, Circum vesuviana e Circumflegrea. Oltre alla metropolitana, coinvolti dalla mobilitazione iPiededimonte Benevento e la Funivia del Faito. Sole 365: frode e bancarotta fraudolenta, sequestrata sede a: Cumana e Circumflegrea Le ultime partenzeprima dello: Montesanto – Licola ore 8.03 Licola – Montesanto ore 8.43 Montesanto – Torregaveta ore 8.01 Torregaveta – Montesanto ore 8.40 Le prime partenzedopo lo: Fuorigrotta-Torregaveta ore 13.27 Torregaveta – Montesanto ore 14.00 Fuorigrotta – Montesanto ore ...

