Bigne con crema al caffe – La ricetta passo passo

(Di mercoledì 5 giugno 2019)alIngredienti 20vuoti già cotti, 2 dl di panna fresca da montare, 1 cucchiaino diistantaneo, 2 cucchiai di zucchero semolato, zucchero a velo per guarnire. Preparazione Diluisci ilistantaneo in una ciotolina con un cucchiaino di acqua bollente. Mescola per sciogliere eventuali grumi. Versa la panna in un contenitore alto e stretto e unisci ile lo zucchero semolato. Monta la panna con una frusta elettrica. Fai un forellino sulla base deicon la punta di un coltello e riempili con la panna, usando una tasca o una siringa per dolci. Sistema isu un piatto e guarniscili con lo zucchero a velo setacciato da un colino. Tienili in frigo fino al momento di servirli.

