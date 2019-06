Astronomia | un “cuore” di materia oscura per una galassia solitaria

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Si trova nella costellazione dell’Idra, in una condizione di isolamento che dura da miliardi di anni e porta il nome dell’astronomo armeno che ha dedicato parte dei suoi studi a questa particolare di tipologia di oggetti celesti: si tratta di Markarian 1216 (Mrk 1216, in breve), unache, nonostante la sua condotta appartata, sta facendo parlare di sé per il nucleo che contiene una quantità disuperiore a quanto comunemente ritenuto. La scoperta – riporta Global Science – è stata effettuata da due astronomi del Dipartimento di Fisica eddell’Università della Caliofornia-Irvine (Uci), che hanno utilizzato i dati di Chandra, l’osservatorio a raggi x della Nasa in orbita da 20 anni. I risultati dell’indagine sono stati illustrati nell’articolo “The Extremely High Dark Matter Halo Concentration of the Relic Compact Elliptical Galaxy Mrk 1216”, ...

