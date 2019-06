Traguardo storico per Fognini | è il terzo italiano ad entrare nella top 10

Atalanta - Gasperini : “Ragazzi meravigliosi - Traguardo storico”. E sul futuro… : “Volevamo finire bene, i ragazzi hanno dato tantissimo, era una partita difficilissima ma i ragazzi sono stati bravi contro una squadra che ha giocato giustamente alla morte”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sky una storica qualificazione in Champions League. “E’ una grandissima vittoria per la società, la gente e per questi ragazzi che sono stato grandiosi, ...

Atalanta-Sassuolo - Gasperini non usa mezze misure : “siamo vicini ad un Traguardo davvero storico” : L’allenatore nerazzurro è consapevole di quello che la sua squadra si gioca, visto che una vittoria con il Sassuolo gli permetterebbe di qualificarsi in Champions League “Sappiamo tutti quanto questa partita sia importante: una vittoria domani chiuderebbe la stagione in modo esaltante. Dipende da noi: non dovremo ascoltare le notizie dagli altri campi se facciamo la nostra parte. Di sicuro dovremo giocare al massimo se vorremo ...

La Formula 1 taglia in Cina lo storico Traguardo dei 1000 Gp : Storia di uomini e tecnologia, di coraggio e tragedie, di imprese e cadute, di campioni immensi e comparse. Nella Formula 1 c’è tutto e i 1000 Gp sono un traguardo ma anche un punto di partenza per una disciplina senza confini, che non a caso festeggia la ricorrenza in Cina dove nel 1950, quando tutto iniziò nel tempio di Silverstone, nessuno avre...

La Formula 1 taglia in Cina lo storico Traguardo dei 1000 Gp : Storia di uomini e tecnologia, di coraggio e tragedie, di imprese e cadute, di campioni immensi e comparse. Nella Formula 1 c'è tutto e i 1000 Gp sono un traguardo ma anche un punto di partenza per ...