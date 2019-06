Spopolamento | una scuola estiva in Sardegna con L' Espresso | La Stampa e Linkiesta

espresso.repubblica

(Di martedì 4 giugno 2019) All’interno del Fl della Resilienza 2019 continua il processo di indagine sull’emigrazione promosso dall’associazione ProPositivo

scarpettavenere : RT @FedercasseBCC: Le #BCC - in 585 Comuni italiani - sono le uniche banche presenti. Una leva contro lo spopolamento delle aree interne de… - gabrieleporri : @SimoneGiani2 @l_patrizia Ora, per quanto i municipi possano essere “misti”, a me pare che nel primo e nel secondo… -