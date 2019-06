Smart Compose di Gmail è finalmente in roll out per tutti gli utenti

tuttoandroid

(Di martedì 4 giugno 2019) Un anno dopo aver rivelato la funzionepere averla messa a disposizione degli account consumer da alcuni mesi, Google ha deciso di renderladisponibile anche per glidi G Suite. L'opzione sarà abilitata di default perglidi G Suite, ma sarà possibile disattivarla tramite le impostazioni generali die disabilitando l'opzione Suggerimenti di scrittura da. L'articolodiinout pergliproviene da TuttoAndroid.

