Salute | la donazione samaritana | un gesto eccezionale | offrire un organo gratuitamente a

(Di martedì 4 giugno 2019) Questa si tratta dell’ottava volta che avviene in Italia, la prima di quest’anno ed undi una generosità rara, a darne notizia è la Rete nazionale trapianti che ha registrato una nuovadi rene. Per “donatore samaritano” si intende una persona che offre un rene alla collettività e non a uno specifico ricevente, in modo completamente libero e gratuito. Il prelievo è avvenuto ad aprile al Policlinico di Milano e ha attivato un breve protocollo “cross-over“: il rene è stato trapiantato in un paziente in cura presso il Policlinico di Bari, mentre un familiare del ricevente ha donato a sua volta un rene poi trapiantato nei giorni scorsi al Policlinico San Matteo di Pavia su una persona iscritta nella lista d’attesa da donatore cadavere. Entrambi i trapianti sono tecnicamente riusciti, e donatori e riceventi sono tutti e quattro in buone ...

