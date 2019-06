Lo spettacolare trailer di Death Stranding analizzato da un video di Digital Foundry

Death Stranding : annunciata la data di uscita in uno spettacolare trailer con scene di gameplay! : Finalmente possiamo dare uno sguardo al nuovissimo trailer di Death Stranding , condiviso dal canale Twitch di PlayStation pochissimi minuti fa.Il trailer mostra in particolar modo alcune scene di combattimento e ci consente di dare uno sguardo ad alcune delle meccaniche ed abilità che il protagonista, Sam, potrà utilizzare nell'arco della storia.Ma la cosa più importante e che tutti aspettavano è certamente la data di uscita . Death Stranding ...

Tutta l'azione di RAGE 2 in un nuovo spettacolare gameplay trailer : Quanti di voi sono in attesa di RAGE 2? Probabilmente sarete in molti e già saprete che il titolo sbarcherà su PC e console il prossimo mese.In vista dell'uscita, Bethesda ha deciso di pubblicare un nuovo trailer per il titolo che mostra alcune sequenze di gameplay, riporta DSOGaming. In RAGE 2, i giocatori assumeranno il ruolo di Walker, l'ultimo Ranger della landa desolata, mentre attraverseranno diversi paesaggi usando una serie di potenti ...