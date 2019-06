LaStampa : Di Maio ai vertici Whirlpool: “Non si prende per il c... l’Italia” - patriziamolina : RT @Deputatipd: 250.000 #lavoratori italiani nel settore auto e il Ministro del #Lavoro Di Maio su #FCARenault non ha detto una parola. Leg… - TelevideoRai101 : Di Maio a vertici Whirpool: rispetto -

"Lo Stato si farà rispettare. Si sono firmati accordi ben precisi, state creando un precedente gravissimo". Così il ministro dello Sviluppo economico,Di,a quanto riferiscono fonti Mise,al tavoloaperto dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento di Napoli e aggiornato fra una settimana. "Dovete rispettare le Istituzioni e i lavoratori". E poi: "Non si prende per il c...lo Stato italiano. Non con me, non con questo governo". "Siamo pronti a revocare gli aiuti dati". L'azienda avrebbe detto: "Non vogliamo chiudere".(Di martedì 4 giugno 2019)