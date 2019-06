La Lega insiste sullo stop al Codice degli appalti | Conte infuriato interrompe la

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Al primo test dopo l’aut aut di Giuseppe, la macchina del Governo si è nuovamente inceppata. Immaginate un motore che ha poco tempo per ripartire e dal cui destino dipende l’esito della gara della macchina su cui è montato. Immaginatelo circondato da una squadra di tecnici che litigano tra di loro, pongono condizioni e controcondizioni, e che non riescono neppure a stare seduti per più di un’ora intorno allo stesso tavolo per trovare una soluzione. Spostate questo motore nell’officina di palazzo Chigi, teatro odierno della fragilità del governo e dell’obbligo per un premier, Giuseppe, di affidare il suo mandato agli umori di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Quella che è esce fuori è la dinamica che ha animato il vertice serale sul decreto sblocca-cantieri, quello che l’esecutivo considera una delle ...

