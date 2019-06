huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) “Gli hanno dato il 30 per cento! Ammazzerei uno ad uno quelli che li hanno votati!,” così parlò Gianfranco Miccichè, duca conte di Forza Italia in Sicilia, riferendosi esattamente ai conterranei sodali di Salvini. Ci vorrebbe Vincino, il Leonardo Sciascia della satira, per illustrare in maniera davvero luminosa le parole dell’amico e concittadino “”, fra molto altro presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Vincino,di strada e di bagordi, laggiù a Villa Sperlinga, dov’era il bar “La Cuba”, dai giorni di Lotta Continua, troverebbe certamente il modo esatto per restituire l’effervescenza umana e politica dell’irresistibile uomo di mondo Miccichè, ossia quanto di meglio, e nel contempo improbabile, la borghesia palermitana abbia prodotto nei cantieri del proprio ...

HuffPostItalia : Il compagno 'Frisco' Miccichè crociato antisovranista -