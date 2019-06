TelevideoRai101 : Clima,appello scienziati:'Basta veleni' - lore944 : RT @rep_tecno: Appello degli scienziati: urgente un'azione per proteggere la salute dal clima che cambia [aggiornamento delle 14:52] https:… - Elapsuswebzine : -

Alla luce di una raccolta di studi scientifici indipendenti che confermano gli effetti del cambiamentotico sulla salute dell'uomo, glidi 27 accademie europee sollecitano decisioni politiche urgenti per proteggere la popolazione in Europa. Il nuovo rapporto del Consiglio delle accademie europee delle scienze (Easac) evidenzia una "gamma allarmante di rischi per la salute dovuti ai cambiamentitici e i benefici che si hanno dalla rapida eliminazione dei combustibili fossili". Urge un'zione sul.(Di lunedì 3 giugno 2019)