Ciclismo | possibile fusione tra Sunweb e Corendon? Tom Dumoulin e Mathieu van der Poel

(Di lunedì 3 giugno 2019) Pronta una grande novità per ilolandese. Due delle più importanti delle realtà dei Paesi Bassi per quanto riguarda la strada sembrerebbero essere pronte ad una, come riportato dalla stampa neerlandese in questi giorni., rispettivamente presenti nel circuito World Tour e Professional, in più entrambe attive come tour operator, starebbero pensando di unirsi. La novità sarebbe importante anche a livello di nomi: andrebbero a correre insieme infatti due dei più importanti corridori a livello internazionale per quanto riguarda l’Olanda, l’ex vincitore del Giro d’Italia e del Mondiale a cronometro Tome l’astronascente trionfatore dell’Amstel Gold Race e campione nazionaleVan der. Decisione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, si attendono ulteriori ...

