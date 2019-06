Meteo | festa della Repubblica tra Sole | primi 30°C e anche temporali - previsioni

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’allerta alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...

Meteo - Festa del Lavoro con forti temporali pomeridiani al Centro/Sud : attenzione alla grandine – MAPPE : Allerta Meteo – Festa del Lavoro all’insegna dei temporali pomeridiani sull’Italia: oggi pomeriggio avremo uno sviluppo di nubi verticali che determinerà forti scrosci d’acqua e grandine soprattutto tra Lazio, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ma anche nelle zone interne della Toscana, in Emilia, in Sardegna, in Calabria e nella Sicilia orientale sull’Etna e sugli Iblei. Molto chiara la mappa del modello Moloch ...

Previsioni Meteo 1 Maggio : festa dei lavoratori fresca e instabile : La primavera sta trovando non poche difficoltà in questo finale d'Aprile a causa del ritorno prepotente delle perturbazioni, sia di origine atlantica che artica, che stanno portando piogge e clima...

Meteo 1° Maggio - festa dei lavoratori con forti temporali pomeridiani sull’Italia : ecco le zone colpite : Meteo 1° Maggio – Sarà una festa dei lavoratori dai due volti sull’Italia: in un contesto di variabilità, Mercoledì 1 Maggio vivremo un’evoluzione Meteo particolarmente pericolosa per molte aree che verranno colpite da forti temporali pomeridiani. Si tratta di fenomeni tipicamente primaverili, improvvisi, dovuti alla termo-convezione dell’aria con nubi a sviluppo verticale che nel giro di poco tempo potranno trasformare ...

Meteo 1 maggio - ormai è certo. Gli esperti concordano : “Per molti festa rovinata” : Della serie “mai una gioia”, continua la sfortunata saga del maltempo nei giorni di festa. Dopo una Pasqua e una Pasquetta contraddistinte da una pioggia fastidiosissima che ha costretto milioni di italiani a restare chiusi in casa o in qualche ristorante, ora è la volta del Primo maggio. Secondo gli esperti de IlMeteo.it proprio in qui giorni verrà attaccata da una “goccia fredda” in quota che determinerà temporali, acquazzoni e grandinate su ...

Meteo : oggi la festa della Liberazione con Sole e caldo - ma non per tutti! : L'alta pressione si sta pian piano rimpossessando della nostra penisola, ma certamente con gran fatica data l'insistenza delle correnti atlantiche che vogliono a tutti i costi portare nubi cariche di...

Meteo - festa della Liberazione : domani 25 aprile tra locali temporali e caldo! : Una vasta saccatura fresca atlantica si sta piazzando su tutta l'Europa centro-occidentale ed in parte lambisce anche la nostra penisola, che si ritrova sotto correnti prevalentemente meridionali che...

Meteo 25 Aprile : qualche pioggia al Nord ma esplode l’Estate : sarà una Festa della Liberazione di super caldo : Meteo 25 Aprile – E’ tornato a splendere il sole su gran parte d’Italia dopo le forti piogge di ieri che purtroppo hanno provocato varie esondazioni di corsi d’acqua tra Toscana e Liguria con conseguenze drammatiche (una donna morta nel pisano, altre due disperse nel savonese). Intanto le temperature stanno aumentando in tutt’Italia, come ampiamente previsto nei giorni scorsi: stamattina abbiamo già +28°C a Licata, ...