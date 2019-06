Maradona shock | che bordata alle figlie | “stavo per morire e loro compravano appartamenti

sportfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Diego Armandorifila una dura stoccata: ‘El Pibe de Oro’ svela un incredibile retroscena riguardante il suo periodo di coma Recentemente, stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, Diego Armandosarebbe stato ricoverato in una sorta di ‘clinica del sonno’ per trovare rimedio all’insonnia che lo perseguita da diversi anni. Tale problema, sarebbe stato aggravato dal comportamento delle. ‘El Pibe de Oro‘ ha confessato all’amico-avvocato Matias Morla che, mentre si trovata in coma a Punta del Este, le ragazze stavano spendendo i suoi soldi: “l’ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari. Da tempo non riesco a dormire, non dico che le miestanno svuotando la banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di...

tuttonapoli : Maradona shock: “Stavo per morire e le mie figlie acquistavano appartamenti a Miami…” - SiamoPartenopei : Maradona shock: “Stavo per morire e le mie figlie acquistavano appartamenti a Miami…” - ETGazzetta : #Maradona shock, 4 giorni di sonno indotto: 'Stavo per morire e le mie figlie...' -