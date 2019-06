Iran | gli Usa aprono al dialogo “senza precondizioni” Pompeo | “Disposti a parlare se si

Gli Usa aprono al dialogo con l’Iran : “Pronti a sederci a un tavolo ma senza pre condizioni” : La Casa Bianca apre al dialogo con l’Iran dopo mesi di tensioni. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha dichiarato che Washington è disposta a dialogare con Teheran «ma senza pre condizioni». Gli Stati Uniti sono pronti a sedersi a un tavolo - ha dichiarato in Svizzera nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Es...

Marco Travaglio in crisi d'identità : "Sono il premier e si fa così" - un delIrante attacco a Matteo Salvini : L'ultima prodezza di Marco Travaglio? Una sostanziale crisi d'identità. Oggi il direttore del Fatto Quotidiano, l'house organ grillino, crede di essere Giuseppe Conte. Lo mette in chiaro sin dal titolo del suo editoriale, "il discorso del premier", che inizia così: "Care concittadine e concittadini,

Tumori : gli oncologi si servIranno delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le diagnosi : La tecnologia dell’intelligenza artificiale che già offre le sue potenzialità in svariati campi si avvicina al mondo medico. In quanto andrà in aiuto agli oncologi e grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi e di poderosi processori sarà possibile migliorare la gestione della diagnosi dei pazienti. A dimostrarlo sono alcuni studi presentati all’ASCO (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago. Nello specifico ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Iran 1-3 - le pagelle degli azzurri. Nelli e Cavuto : riserve a Trento - stelle in azzurro. Che bravo Russo! : Arriva contro la Germania di Andrea Giani la prima vittoria della nazionale azzurre nella Nations League 2019. Un 3-0 di sostanza per la squadra azzurra apparsa trasformata rispetto alla seconda parte di gara contro l’Iran, con Nelli, Cavuto e Russo sopra le righe. nomi nuovi di cui Blengini terrà sicuramente conto in prospettiva, due dei quali, Cavuto e Nelli, non hanno giocato titolari a Trento nella stagione appena conclusa. SIMONE ...

Volley - Nations League 2019. Italia-Iran 1-3 - Blengini : “Viste cose buone dai giovani - impariamo dagli errori” : L’Italia è stata sconfitta dall’Iran nel match d’esordio della Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono dovuti arrendere al cospetto dei persiani nell’incontro che ha aperto la prestigiosa competizione internazionale. La nostra Nazionale, dopo aver vinto il primo set ed essersi involata sul +7 nel secondo parziale, si è un po’ fermata e ha subito la rimonta degli avversari. Di seguito le ...

Volleyball Nations League – Esordio amaro per l’Italia maschile - gli azzurri di Blengini sconfitti dall’Iran : La seleziona azzurra cede 3-1 all’Iran nella gara inaugurale della Volleyball Nations League La Volleyball Nations League riserva un Esordio agrodolce alla Nazionale italiana che nella gara inaugurale della Pool 1 cede 3-1 (25-20, 23-25, 23-25, 23-25) all’Iran. Il buon gioco dimostrato per lunghi tratti non è bastato agli azzurri che, dopo aver conquistato con facilità il primo set e dopo aver dominato nella prima parte della seconda ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Iran 1-3 - azzurri ko all’esordio. Nelli e gli altri giovani graffiano solo a tratti : L’Italia incomincia con una sconfitta la sua avventura nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno perso per 3-1 (20-25; 25-23; 25-23; 25-) contro l’Iran nel match che ha aperto il prestigioso torneo internazionale: a Jiangmen (Cina) la nostra Nazionale ha cercato di tenere testa ai persiani, ha vinto il primo set e ha avuto anche sette punti di vantaggio nella seconda frazione ma poi la luce si è spenta e non ...

Volleyball Nations League - gli azzurri pronti all’esordio nella competizione : domani il match contro l’Iran : La squadra del ct Blengini affronterà nella giornata di domani l’Iran, facendo il proprio esordio alla Volleyball Nations League La Nazionale Maschile è pronta all’esordio nella Volleyball Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 10, orario italiano, per disputare la prima gara della Pool 1 contro l’Iran nell’impianto Jiangmen Sports Center Gym che ha una capienza di 8500 spettatori. Nel corso del primo ...

Gli ritIrano la patente - lui spara ad altezza d’uomo sui passanti. Strage sfiorata a Sansepolcro : Momenti di vero e proprio terrore ieri pomeriggio a Sansepolcro dove un uomo di 44 anni pluripregiudicato ha esploso dalla finestra della sua casa dei colpi di fucile ad altezza d'uomo verso due passanti: le ragioni del gesto appaiono inspiegabili, ma a quanto pare l'uomo aveva subito la sospensione della patente e per questo sarebbe andato su tute le furie decidendo di "farla pagare" a dei perfetti innocenti. Il 44enne è stato arrestato per ...

Pamela Perricciolo : «Alla Prati hanno congelato i 40 mila euro di cachet di Verissimo. Eliana se la rigIrano come vogliono. Me ne vado a Zanzibar» : Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo Le nozze inesistenti di Pamela Prati sono il caso mediatico più discusso della prima parte del 2019; dopo una serie di contraddizioni e di smentite, la showgirl sarda ha dichiarato di recente di essere stata plagiata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue due ex agenti, affinché credesse di stare per sposare Mark Caltagirone, una persona che non esisteva. La stessa Perricciolo, in ...

Usa-Iran - la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia : Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’Iran 2019, l’”Iraq 2003”. Una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano e neanche il contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, ...

Gli Stati Uniti manderanno centinaia di soldati in Medio Oriente a causa delle tensioni con l’Iran : Gli Stati Uniti hanno annunciato che nelle prossime settimane invieranno centinaia di soldati e decine di aerei da guerra in Medio Oriente a causa delle crescenti tensioni con l’Iran. Venerdì il ministero della Difesa statunitense aveva accusato per la prima