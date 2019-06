Genova | arrivata la nave dei migranti

La nave Cigala Fulgosi arrivata a Genova . A bordo 100 migranti - anche minori non accompagnati : Il pattugliatore della Marina Cigala Fulgosi ha attraccato a Calata Bettolo nel porto di Genova. Sono iniziate le operazioni di ispezione a bordo .Sul posto, oltre alla Croce Rossa, Capitaneria e Polizia, alcune ambulanze e personale Usmaf per la parte sanitaria. Sotto bordo anche il garante dei minori per la Liguria Francesco Lalla. Cento i migranti a bordo tra i quali 23 minori e 17 donne, alcune incinte, tra le quali una al settimo mese di ...

Bahri Yambu - la nave delle armi - è arrivata a Genova. Portuali in sciopero e presidio dei pacifisti : I lavoratori: "Attrezzature e droni al servizio delle stragi in Yemen, noi non carichiamo. La nave è entrata in porto perchè è un diritto, noi questo, a differenza di Salvini, lo sappiamo"