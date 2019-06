Di Maio | «Fico vuole sfasciare tutto?»Le condizioni leghiste per evitare la crisi

Festa della Repubblica - Fico : “Festa di rom e migranti” - Salvini infastidito e Di Maio prende le distanze : La Festa della Repubblica crea anche lei dei momenti di nervosismo tra Lega e 5 Stelle, Salvini contro Fico e Di Maio prende le distanze Con l’arrivo del capo del Stato, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria sono ufficialmente iniziate le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Accompagnato dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e dal … Continue reading Festa della Repubblica, Fico: “Festa di rom e ...

Lite Fico-Salvini - Di Maio : "È incredibile<br> che si faccia polemica anche il 2 giugno" : Nella polemica a distanza tra Roberto Fico, che ha dedicato la Festa della Repubblica anche ai migranti e ai rom, e Matteo Salvini, che ha detto che le parole del Presidente della Camera gli fanno "girare le scarole", interviene Luigi Di Maio, vicepremier con il leader del Carroccio e capo politico del MoVimento 5 Stelle di cui anche Fico fa parte. Di Maio su Facebook ha scritto un post in cui prima di tutto parla della festa di oggi:"Oggi è ...

2 giugno - Di Maio prende le distanze da Fico : “Polemica sui migranti inopportuna per la festa” : Continuano le polemiche per il 2 giugno. Anche il vicepremier pentastellato è intervenuto sul botta e risposta tra Salvini e Fico: "Io e Roberto su queste questioni siamo molto diversi e non è una novità. Io non avrei mai alimentato questa polemica di distrazione di massa sui migranti il 2 giugno".

Roberto Fico verso la rottura con Luigi Di Maio - la "Cosa rossa" con De Magistris : Roberto Fico è pronto a tradire Luigi Di Maio, con il quale è ormai scontro aperto, e il Movimento 5 stelle per fare una "cosa rossa" con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Del resto il presidente della Camera, riporta il Giorno in un retroscena, è rimasto ufficialmente ai margini della vita dei

Luigi Di Maio - Roberto Fico non vota su Rousseau : scomunica al capo M5s? : Come previsto, Luigi Di Maio è salvo. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha confermato, con una maggioranza schiacciante, 4 voti contro 1, l' 80%, la fiducia al capo politico del M5S: i sì sono stati 44.849 contro 11.278 no. «Battuto ogni record», è il commento del Blog Cinque Stelle. E il vice

Di Maio resta il capo e riorganizza il M5s - Fico : "È ancora un movimento o diventa partito?" : Sono 44mila gli attivisti del movimento 5 stelle (su 56mila votanti) che hanno accordato su Rousseau la fiducia al capo...

Il voto su Rouseau conferma Di Maio - Fico : "M5s resta movimento o diventa partito?" : L'80% degli attivisti del movimento 5 stelle ha accordato la propria fiducia al capo politico pentastellato, ma dal...

M5s - Roberto Fico : “Contrario a votazione su Di Maio. Non parteciperò - no ai personalismi” : Roberto Fico, presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, annuncia di essere contrario al voto sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia al capo politico Luigi Di Maio. Fico non parteciperà al voto dicendosi contrario ai personalismi e chiede di "costruire un percorso identitario forte", valutando cosa dovrà diventare in futuro il Movimento.

Fiducia a Di Maio - fino alle 20 la votazione online : "Basta falsità - Di Battista e Fico per me sono fratelli" | E Dibba ribatte a Salvini : "Lavori e non pensi a me" : Agli iscritti della piattaforma Rousseau il compito di decidere se confermare la Fiducia al capo politico del Movimento.

Di Maio contro Di Maio - una foglia di fico per un Movimento ancora vivo : Oggi si vota la fiducia a Di Maio, firmato Di Maio. E’ forse in questo titolo apparso sul Blog delle Stelle che si esaurisce ogni possibile speranza di redenzione per il “capo politico” di un Movimento nato plurale e che si ritrova oggi non solo singolarissimo, ma addirittura autoreferenziale in terza persona. “Hanno detto di tutto contro di me”, prosegue Luigi, dimenticando sempre di più che lui là, al governo, è solo un ...

M5s - oggi gli iscritti al voto su Di Maio. Fico in assemblea : “Problema non è Luigi - dobbiamo lavorare insieme sul territorio” : I parlamentari hanno rinnovato la fiducia a Luigi Di Maio e al governo, ora tocca al voto degli iscritti al Movimento 5 stelle. oggi, dalle 10 alle 20, sulla piattaforma Rousseau sono chiamati a confermare il loro capo politico. Che intanto ha superato positivamente l’esame dell’assemblea. “Non sono emerse criticità, abbiamo deciso che il governo deve andare avanti“, ha affermato il capogruppo M5s a Montecitorio, ...

Prof sospesa Palermo - Di Maio la chiama : “Farò di tutto perché sia reintegrata”. Fico le scrive una lettera ringraziamenti : Il leader M5s Luigi Di Maio le ha telefonato, il presidente grillino della Camera Roberto Fico le ha scritto una lettera di ringraziamenti. Due giorni dopo la sospensione della Professoressa di Palermo Rosa Maria Dell’Aria per “omesso controllo” di alcuni suoi studenti che hanno paragonato le leggi razziali al decreto sicurezza di Matteo Salvini, i 5 stelle si espongono in difesa della docente. Un tentativo di prendere le distanze ...

Di Maio contro Salvini : “Arrogante come Renzi perché la Lega in difficoltà con gli scandali” : Dopo l'attacco lanciato da Matteo Salvini al premier Giuseppe Conte sul caso migranti e Sea Watch, il leader del M5s e alleato di governo risponde a muso duro: "È prepotentecome Renzi nel caso Boschi perché la Lega è in difficoltà con gli scandali di corruzione. Di uomini soli al comando non ne sentiamo la mancanza".Continua a leggere