Boxe | Mondiale pesi massimi 2019 | pazzesco a New York | Andy Ruiz Jr sconfigge Anthony

(Di domenica 2 giugno 2019) E’ forse uno dei ribaltoni più incredibili mai visti in tutta la storia del pugilato:Jr.Joshua al Madison Square Garden di Newe gli porta via tutte e quattro le cinture mondiali WBA, IBO, WBO e IBF dei. Quasi nessuno era stato in grado di pronosticare un simile esito del combattimento, con il californiano di chiare origini messicane a guadagnarsi l’inattesa copertina dell’intero mondo dellae il britannico a doversi leccare le ferite per la prima sconfitta della sua carriera professionistica. Inoltre, mai prima d’ora un pugile di origini messicane era arrivato tanto in alto nei. Eppure la sfida per Joshua comincia bene, tant’è vero che riesce a mandare al tappetonella terza ripresa con un gran destro al volto. Le sorti del combattimento, però, cambiano rapidamente, con il britannico spedito ...

