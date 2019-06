Bassano | straniero minaccia passanti e attacca militari | solo daspo

ilgiornale

(Di domenica 2 giugno 2019) Federico Garau Il marocchino, in preda ai fumi dell'alcol, ha terrorizzato i presenti, per poi prendersela anche contro i carabinieri intervenuti sul posto, insultati pesantemente ed aggrediti Momenti di tensione nel pomeriggio di venerdì adel Grappa (Vicenza), dove un cittadino, in evidente stato di ebbrezza, ha dato in escandescenze, prendendosela con alcunie con i carabinieri intervenuti per riportare la calma. Si tratta di un marocchino di 42 anni, tale Abdelladime Bousedra, che intorno alle 16:30 di due giorni fa ha seminato il panico in via Volpato, dove ha preso di mira chiunque gli capitasse a tiro. Grida e minacce contro i, i quali non hanno potuto far altro che inoltrare delle richieste d'intervento al 112. L'intervento deidel comando dinon è tuttavia servito per ricondurre loa più miti consigli. ...