Andrew Robertson | una storia da Champions! Twittava “la vita fa schifo” in terza

(Di domenica 2 giugno 2019)Robertons è Campione d’Europa con il Liverpool. Il terzino scozzese stava per lasciare il calcio, giovane e squattrinato indivisone: oggi è nellaIeri notte il Liverpool ha alzato al cielo di Madrid la sesta Champions League della sua gloriosa. I Reds hanno superato il Tottenham in una finale tutta inglese, grazie ai gol di Salah e Origi. Fra i tanti giocatori che hanno visto coronarsi il sogno di un’intera carriera, merita di essere raccontata ladi. Il 25enne scozzese non è di certo il giocatore più appariscente in campo: non ha la classe di Salah o i colpi di Manè e Firmino, ma sulla fascia macina km e dà ogni goccia di sudore presente nel suo corpo pur di vincere. AFP/LaPresse E pensare che 7 anni fa stava per mollare tutto. Squattrinato e relegato alla noia delladivisione, fra le file del Queen’s Park,...

