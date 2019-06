Musica | uno studio rivela che il metal rende la guida più instabile

Enrico Ruggeri : "La buona Musica possono farla solo i ricchi. Uno come Mahmood guadagna meno di una baby sitter" : “La buona musica? Roba per ricchi”, ne è convinto Enrico Ruggeri. Il cantante ai microfoni di “The Shooter”, il programma di Pop Economy dedicato all’economia dell’industria discografica, ha dichiarato: “Le cose interessanti, le cose innovative e rivoluzionarie, le faranno i ricchi”.Ruggeri ha le idee chiare e sostiene una tesi precisa: “L’economia e la musica hanno sempre ...

Ultimo protagonista di La Mia Musica su Sky Uno sabato 25 maggio : La Mia Musica di Billboard Italia su Sky Uno ogni sabatoUltimo il protagonista sabato 25 maggiosabato 25 maggio andrà in onda su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), alle ore 16.00, la seconda puntata di “La mia Musica”, il nuovo format di BILLBOARD ITALIA che racconta attraverso un’intervista a tutto tondo i protagonisti della Musica italiana come nessuno ha mai fatto finora! Questo nuovo episodio monografico è dedicato a ...

Un tecnico ripara uno strumento Musicale degli anni '60. E finisce sotto effetto di Lsd per 9 ore : Eliot Curtis, manager dell’emittente californiana KPIX, ha trovato un vecchio modello di Buchla 100 (uno dei sintetizzatori analogici più usati dai musicisti) in un’aula dell’Università di East Bay, a San Francisco. Curtis ha portato a casa lo strumento, dimenticato in quella stanza da decenni, per aggiustarlo e toccandolo è rimasto coinvolto in un trip psichedelico a causa dell’LSD rimasta ...

All Together Now - la conferenza stampa. «Non sarà un talent ma uno show Musicale». Zanicchi - Pucci - Cirilli e Boomdabash guest della première : Michelle Hunziker, Roberto Cenci, J Ax All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker, promette di coinvolgere. Del resto l’obiettivo dei concorrenti – tutti cantanti amatori – sarà proprio quello di entusiasmare i cento giudici capitanati da J-Ax e posizionati in studio su un muro alto otto metri. Più giurati si alzeranno, più alto sarà il punteggio. Il programma, in onda in prima serata da ...

Adunata : piazza Città di Lombardia in festa con polentata - Musica e uno sguardo sulla città : ... che in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo ospiterà una copia fedele del suo celebre aliante, realizzata in collaborazione con il Museo della Scienza e della ...

Inchiesta : la Musica e il suo valore nella vita quotidiana di ciascuno di noi : I sondaggi di Sonos sia locali che globali hanno svelato come le abitudini di ascolto di musica nel mondo riflettano i valori culturali di paese in paese. Non esiste un modo sbagliato o giusto di ...

Marco Mengoni incanta Torino con Musica e parole in uno show pronto per gli stadi : Quattro date al Mediolanum Forum di Assago (Milano), tre all'Arena di Verona e al Palazzo dello Sport di Roma per una grande produzione che non ha nulla da invidiare ai colleghi internazionali. Il tour di Marco Mengoni è partito ieri dal Pala Alpitour di Torino e proseguirà fino al 30 maggio con l'ultimo concerto all'Unipol Arrena di Casalecchio di Reno (Bologna). Luci e laser curati nei minimi dettagli, un palco "alato" che abbraccia il ...

Kitchen Sound con Alessandro Borghese le ricette in Musica su Sky Uno : Kitchen Sound su Sky Uno all’ora di pranzo con Alessandro Borghese Al via la quinta edizione inedita di Alessandro Borghese Kitchen Sound. Da lunedì 15 aprile all’ora di pranzo su Sky Uno l’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica dello Chef – ideata e prodotta da Level33 e AB Normal – torna con nuove proposte culinarie. “Il lusso della semplicità è il mio motto e la mia filosofia, in cucina e nella vita – afferma chef ...

Foggia : uno spettacolo dedicato al telefono Musica civica : ... Personal Identification Number, ed il codice PUK, Personal Unbloking Key, sono le due combinazioni di numeri che nessuno di noi vorrebbe mai dimenticare onde evitare di tagliare i ponti con il mondo ...