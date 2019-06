Furto alla Rinascente a Milano : il giudice non convalida l’arresto di Marco Carta - ma il cantante resta indagato : Il giudice non ha convalidato l’arresto, ma lui resta imputato nel processo che si aprirà il 20 settembre. Mezzo sospiro di sollievo per Marco Carta, il cantante già vincitore di Amici arrestato ieri sera a Milano per Furto alla storica Rinascente di corso Vittorio Emanuele. ...

Marco Carta arrestato per Furto alla Rinascente : Marco Carta Problemi con la giustizia per il cantante Marco Carta. Nella giornata di ieri, l’ex vincitore di Amici, il Festival di Sanremo e Tale e Quale Show, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il fattaccio si è verificato a Milano, nei locali della Rinascente situati in Piazza Duomo. Nello specifico, Carta è stato trovato in possesso di sei magliette, ovviamente non pagate, del valore di 1200 euro: il 34enne colto ...

Chi è Marco Carta? Dalla vittoria di Amici all'arresto per Furto : La notizia dell’arresto di Marco Carta, avvenuta dopo il furto di alcuni indumenti alla Rinascente di Milano, ha scosso nel profondo i fan dell’artista. Ancora oggi il giovane cantante è uno dei personaggi di spicco della musica contemporanea ed è molto amato soprattutto dal pubblico femminile. La sua è una carriera in ascesa.-- Nato a Cagliari nel 1985, la musica è sempre stata la sua passione. Orfano di padre quando aveva appena 10 anni, ...

Marco Carta arrestato per Furto aggravato alla Rinascente di Milano : rubate magliette per 1.200 euro : Per i due è stata prevista la custodia presso il proprio domicilio, mentre oggi si terrà il processo per direttissima. Dagli indumenti era stato tolto l’antitaccheggio, ma il cantante Carta e la donna non avevano staccato la targhetta flessibile che ha suonato all’uscita. L’addetto alla sicurezza li ha quindi fermati e ha provveduto a chiamare gli agenti dell’Unità Reati Predatori. L’ultima sua story su Instagram è ...