Cosa sono i minibot | il primo passo verso una possibile uscita dall’euro

wired

(Di sabato 1 giugno 2019) Claudio Borghi (Foto di Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Martedì 28 maggio la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il governo ad accelerare il “pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni”, anche attra“titoli di Stato di piccolo taglio”. Il riferimento esplicito è all’emissione di, uno strumento molto caro alla Lega di Matteo Salvini e presente nel contratto di governo, ma che a detta di molti sarebbe ilunadell’Italia dall’euro. Come funzionano iNel programma elettorale della Lega per le politiche del 2018, ilviene descritto come “un pezzo di debito pubblico” da assegnare ai creditori dello stato, dall’aspetto “in tutto e per tutto simile ad una banconota”. Non riuscendo a rifondere i suoi creditori in euro, ...

ricpuglisi : Qui c'è Borghi stesso che vi spiega a che cosa servono i #minibot. '[...] i minibot (punto 1 del programma condivi… - Ettore_Rosato : Votare è sempre una buona cosa per la democrazia. Ma il voto di chi oggi si esprime per Di Maio sulla piattaforma… - RaiDue : 'Possono distruggermi casa, possono togliermi i giocattoli, ma c'è una cosa non mi possono togliere, io sono Iron M… -