Cosa resta di Napster | 20 anni dopo

George Clooney - dieta : Cosa mangia e beve per restare giovane : George Clooney, dieta: cosa mangia e beve per restare giovane George Clooney si è recentemente confidato al settimanale ‘Oggi’, rivelando diverse chicche curiose sulle sue abitudini quotidiane. L’attore hollywoodiano, che proprio stasera 21 maggio sbarca su Sky Atlantic con la serie tv Catch-22, ha parlato anche molto dell’Italia. Non è un mistero che la star sia innamorato del […] L'articolo George Clooney, dieta: ...

Cosa resta di “Starsky e Hutch” - 40 anni dopo : I due protagonisti e un'auto, soprattutto: ma è interessante anche l'uso che fece della violenza e il modo in cui mostrò l'amicizia maschile

Tragedia di Superga - Cosa resta del Grande Torino (70 anni dopo) : Alle 17.03 del 4 maggio 1949 un aereo da trasporto Fiat G.212 della compagnia ALI si schianta sulla collina di Superga, dietro la basilica, a pochi chilometri dal centro di Torino. Il tempo è pessimo, la visibilità azzerata. Il pilota, ingannato forse da un guasto all'altimetro, credeva di essere a 2000 metri di quota, invece si trovava attorno ai 600. Poco meno della collina, appunto. Muoiono tutti. Fra le vittime, oltre all'equipaggio, si ...

Allegri punzecchia Cristiano Ronaldo : “ecco Cosa mi aspetto dopo la prestazione di Messi” : Juventus, Massimiliano Allegri ha pensato bene di spronare Cristiano Ronaldo dopo la prestazione super del rivale Messi La doppietta di Messi ieri in Champions contro il Liverpool “per Cristiano è un bello stimolo. Messi l’ha raggiunto a quota 600 gol e noi abbiamo il derby, quindi lui vorrà andare avanti. E poi vuole vincere la classifica dei marcatori“. E’ convinto dello stimolo che arriverà a CR7 dalle ...

Cosa ne sarà dei 42 milioni di alberi abbattuti nella foresta degli Stradivari : Chi ha dimenticato la tragedia del Nordest , che s'è abbattuta sul bosco di Paneveggio tra le montagne del Trentino a cavallo fra il 27 e il 29 ottobre dell'anno scorso? Ben 42 milioni di alberi che ...

Blitz contro Cosa Nostra - i carabinieri sequestrano beni per 3 milioni ai mafiosi arrestati : I carabinieri di Palermo hanno inferto un duro colpo alle casse di Cosa Nostra sequestrando beni per un totale di 3 milioni di euro. Si tratta di sequestri che derivano da indagini patrimoniali eseguite a persone considerate esponenti di clan del comprensorio palermitano. Oggi i carabinieri hanno eseguito provvedimenti di sequestro e di confisca, emessi nel […] L'articolo Blitz contro Cosa Nostra, i carabinieri sequestrano beni per 3 ...

Chernobyl : a 33 anni dal disastro Cosa resta di Pripyat - la città fantasma : Viaggio fotografico a Pripyat, la città ucraina rimasta disabitata dopo il disastro della centrale nucleare il 26 aprile del 1986. Ci vivevano 50mila persone, costrette alla fuga in sole tre ore. Lì, tutto è rimasto come allora

Chernobyl oggi : Cosa resta dopo la grande tragedia nucleare : E niente sapeva il resto del mondo, finché in Scandinavia non vennero rilevate sul terreno e nell'aria dosi anomale di radioattività, facendo scattare il panico alimentare in tutta Europa, con ...

Serie A - 5 giornate al termine : Cosa resta da definire? Europa e salvezza - il pathos non manca : Serie A che volge al termine, mancano 5 giornate al termine del campionato ed ancora vi sono diverse “questioni” irrisolte Lo scudetto è stato assegnato con 5 giornate di anticipo in Serie A, ma gli argomenti d’interesse per seguire il finale di stagione di certo non mancano. Ci sono ancora diverse situazioni caldissime da risolvere, che probabilmente si protrarranno sino al termine dell’annata 18/19. Partiamo ...

Juventus all’8° scudetto - Cosa resta della Serie A? Un posto in Champions - una salvezza e tanta noia : Un mese, cinque partite, 450 minuti (più recupero): sono lunghi a scriverli, figuriamoci a viverli sul campo, sugli spalti o davanti alla tv a guardare questo campionato. O meglio, ciò che ne resta: dopo l’ennesimo trionfo in tono minore della Juventus, praticamente nulla. Il Napoli è certo del secondo posto, l’Inter (quasi) del terzo, il Frosinone è virtualmente retrocesso e il Chievo pure matematicamente. Che si gioca a fare fino al 26 maggio? ...

Wanda Nara torna sul futuro di Icardi : “se resta all’Inter? Ecco Cosa dico” : Wanda Nara nuovamente ha ribadito le intenzioni di Mauro Icardi in merito al proprio futuro che dovrebbe essere sempre tinto di nerazzurro Wanda Nara è tornata a parlare del futuro del suo assistito Mauro Icardi. Il calciatore ha avuto diversi screzi con l’Inter durante questa stagione, ma adesso le acque sembrano essersi calmate un po’. Wanda è stata come sempre protagonista della puntata di Tiki Taka post giornata di ...