Cosa guardare nel cielo di giugno

(Di sabato 1 giugno 2019) (foto: Getty Images) Avete rispolverato i binocoli, dopo le ultime settimane di maltempo? Il 21, perlomeno sulla carta, fa ufficialmente il suo ingresso la bella stagione, con il solstizio d’estate: quello col maggior numero di ore di luce di tutto l’anno. In quella data, il Sole sorgerà alle 5.36 del mattino, mentre il tramonto è atteso per le 20.51, per una durata complessiva del dì pari a 15 ore e un quarto. Confidando in un meteo favorevole – speriamo – all’osservazione, come ogni mese vi lasciamo qualche appunto per non perdervi i fenomeni e gli oggetti più interessanti delle prossime settimane. Nessuna eclissi né super Luna all’orizzonte, ma se alzerete gli occhi la sera giusta potrete trovare un luminosissimo Giove ad attendervi e, sparse qua e là per tutto il mese, anche alcune stelle cadenti. Qui le date e qualche istruzione per orientarvi nel blu, raccolte per voi ...

