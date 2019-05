Tra flop e ripensamenti | 25 progetti che Google ha cassato

wired

(Di venerdì 31 maggio 2019) È passato quasi un mese dalla chiusura definitiva del social networkplus. Dopo otto anni di attivitàha deciso di chiudere la piattaforma, rivelatasi un insuccesso. Maplus non è il primo progetto a cui Mountain View ha tagliato la testa. Idee con un ottimo potenziale sulla carta, dopo essere state presentate al mercato, si sono rivelate un fuoco di paglia, finendo nel dimenticatoio. O sono state inglobate in altre, più funzionali. O sono state eliminate per ragioni di opportunità, di concorrenza interna o perché confluite in altri prodotti o servizi. Tuttavia un sito, Killed by, ha tenuto traccia di tutto ciò che è stato cancellato dal colosso del web. La scia di applicazioni,, startup, software e hardware “uccisi” daè immensa e il sito attualmente censisce 162 casi. Nella nostra gallery abbiamo raccolto i 25 più illustri. The ...

