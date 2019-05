Rumors Uomini e donne | stagione 2019 2020 | Klaudia e Antonio tra i possibili tronisti

Anticipazioni Uomini e donne : Giulia Cavaglià sarà la prima a fare la scelta (Rumors) : Le scelte dei tronisti di Uomini e donne si avvicinano e, con esse, cresce la curiosità dei telespettatori di sapere quando e dove esse verranno effettuate. Raffaella Mennoia ha già puntualizzato le dinamiche della decisione finale di Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti che faranno il nome del loro corteggiatore o corteggiatrice preferiti in studio. Non ci sarà più il castello medievale né tanto meno la puntata speciale serale ma si ...

Anticipazioni Uomini e Donne : niente scelte serali per Angela - Giulia e Andrea (Rumors) : Brutte notizie in vista per i telespettatori di Uomini e Donne che già pregustavano le puntate serali delle scelte di Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta. Lo scorso febbraio, infatti, le emozioni erano state tante in occasione delle decisioni definitive dei colleghi Lorenzo, Teresa (con le ben note conseguenze), Luigi e Ivan, e sembrava certo che Maria De Filippi avrebbe ripetuto l'esperienza in prima serata. In tale circostanza, ...