Mare sicuro | campagna al via anche in area della Toscana

Presentata a Ostia operazione ‘Mare sicuro 2019’ : al via 1° giugno : Roma – E’ stata Presentata a Roma, presso il porto turistico di Ostia, l’operazione ‘Mare sicuro 2019′ l’attivita’ che dall’1 giugno fino al 15 settembre vedra’ impegnati circa 3.000 uomini e donne della Guardia Costiera a tutela di bagnanti e diportisti e per la corretta fruizione delle spiagge e del mare. Per vigilare sul regolare svolgimento delle attivita’ ricreative e commerciali e ...

Al via l’operazione “Mare sicuro 2019” : da quest’anno l’impegno estivo della Guardia Costiera anticipa al 1 Giugno : Oggi, presso il Porto Turistico di Roma (Ostia), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Danilo Toninelli e il Comandante Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, hanno incontrato la stampa per illustrare le importanti novità dell’operazione estiva “Mare sicuro 2019”. Un’attività che da quest’anno è stata anticipata per la prima volta al 1° Giugno, e che fino ...

Migranti - Sea Watch : Restiamo in alto Mare aspettando un porto sicuro - siamo di nuovo soli : Restano in alto mare, in attesa di un porto sicuro, i Migranti soccorsi ieri dalla Sea Watch. "Stamattina una motovedetta libica si è avvicinata alla nave e le ha intimato di allontanarsi. E nessuna delle altre autorità contattate si è dimostrata disponibile a dare indicazioni né a fornire un porto sicuro. siamo di nuovo soli", ha denunciato la Ong tedesca.

Migranti - la Mare Jonio con a bordo 30 persone entra in acque italiane : controllo della Finanza. “Chiediamo porto sicuro” : La Mare Jonio è entrata in acque italiane. La nave della ong Mediterranea Saving Human che giovedì ha salvato 30 Migranti a 40 miglia dalle coste della Libia che erano a bordo di un gommone in avaria sta facendo rotta verso Lampedusa e chiede “un porto sicuro”. Due motovedette della Guardia di Finanza hanno raggiunto l’imbarcazione e sono salite a bordo per un “controllo di polizia“, come prevede l’ultima ...

