Le soap Una Vita e Il Segreto cambiano orario | dal 3 al 7 giugno nuovi appuntamenti su

Live - non è la d'Urso - ma una soap : l'avvocato di Pamela Prati è la matrigna di Guendalina Tavassi : "Il più pulito c'ha la rogna". Riprendiamo alcune parole che Vladimir Luxuria ha pronunciato nella puntata di Live - Non è la d'Urso di questa sera per commentare a nostra volta gli ultimi retroscena dell'intricato, chiacchieratissimo e logorante caso che coinvolge Pamela Prati, le agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo e una lunga serie di uomini-fantasma che hanno sedotto e abbandonato sul web soubrette e starlette dello spettacolo ...

Una Vita oggi non va in onda/ La soap opera sospesa : appuntamento al 4 giugno : Una Vita, anticipazioni puntata serale 28 maggio: il tragico passato di Ursula e il feeling pericoloso tra Leonor e Inigo.

Recensione What/If : cosa succede quando decidi di guardare una soap con Renée Zellweger? : Recensione What/If, la costosa soap di Netflix con Renée Zellweger e Jane Levy è perfetta per chi ama le soap, ma una perdita di tempo per gli altri.Netflix il 24 maggio ha rilasciato, con un trailer ammaliante, la nuova soap What/If creata da Mike Kelley, già creatore di Revenge con Emily Van Camp per ABC. La serie ha suscitato subito la nostra curiosità, non tanto per il genere, ma per i nomi coinvolti: Renee Zellweger che fa il suo debutto ...

Il Paradiso delle Signore torna in replica. Non era meglio sfruttarne la scia lanciando una nuova soap di importazione? : Il Paradiso delle Signore Rewind. Dopo la conclusione dello scorso venerdì (scopri cosa è successo), da oggi Il Paradiso delle Signore torna in replica su Rai1 nello stesso slot, delle 15.35, che ha ospitato la terza stagione. Una strategia che vorrebbe portare nuovo pubblico alla serie consentendo altresì di far recuperare ai fedelissimi dell’ultima ora ciò che si erano persi nei primi mesi di messa in onda. Il Paradiso delle Signore ha, ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : un personaggio molto amato dirà presto addio alla soap : l'Inaspettato e ineluttabile destino di uno dei personaggi più amati di Una Vita, si sta per compiere. Scopriamo di più su questo drammatico lutto.

Una Vita - da Blanca a Leonor : tutti i personaggi che hanno lasciato la soap : Una Vita anticipazioni: tutti i personaggi che in Spagna hanno già lasciato la soap Attraverso le anticipazioni spagnole di Una Vita sappiamo quali personaggi, nel corso delle prossime puntate italiane, lasciano Acacias. Sono diversi i cittadini di ricco quartiere che già non fanno più parte della soap spagnola, ma che ancora sono presenti nella trama […] L'articolo Una Vita, da Blanca a Leonor: tutti i personaggi che hanno lasciato la ...

Bitter Sweet - una nuova soap per l'estate : Ozge Gurel sarà Nazli - la protagonista : Nelle prossime settimane arriverà su Canale 5 una nuova soap opera che potrebbe incontrare i favori del pubblico. La serie dovrebbe partire tra la fine di maggio e i primi di giugno, quando terminerà Uomini e Donne che andrà in pausa estiva. La soap turca si intitola "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", ma il suo nome originale è "Dolunay", e ha come protagonista femminile un volto molto amato del piccolo schermo, Ozge Gurel, diventata famosa per ...

Bitter Sweet (Dolunay) : La soap Estiva di Canale 5! : Bitter Sweet (Dolunay): arriva su Canale 5 la serie turca tanto attesa dai telespettatori. La forza e la determinazione di Nazli contro ogni avversità pur di realizzare i suoi sogni. Ma quanti imprevisti e quanta sofferenza lungo il cammino! E’ in arrivo su Canale 5 una nuova serie molto accattivante e coinvolgente. Si chiama Dolunay (in Italia Bitter Sweet) ed ha origini turche, già con un ottimo seguito tra i telespettatori. Si tratta di una ...

Un posto al sole : nessuna pausa per la famosa soap di Rai Tre : Un posto al sole: nessuna pausa per la soap di Rai Tre Un posto al sole. Tanti gli avvenimenti delle ultime settimane, dall’assurda decisione di Arianna sul porto d’armi al complicato caso che riguarda Michele e Rossella. Tutta l’intera soap è più che colma di continue vicende da risolvere. Come anticipato qualche settimana fa, abbiamo […] L'articolo Un posto al sole: nessuna pausa per la famosa soap di Rai Tre proviene ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto - serale oggi : le due soap tornano su Rete 4 : Dopo le brutte sorprese della scorsa settimana e le voci negative diffuse nei giorni scorsi, giungono ottime notizie per la programmazione serale di Una Vita e Il Segreto. Le due telenovelas spagnole, infatti, andranno in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:30. La prima ad essere trasmessa sarà la serie ambientata a Puente Viejo, che proseguirà fino alle ore 22:25 quando lascerà spazio a Una Vita. Si tratterà di due puntate ricche di colpi di ...