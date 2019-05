Game of Thrones | Kit Harington sta meglio | l’attore avvistato in Connecticut

Beyond the Wall porta Game of Thrones su dispositivi VR : HTC Vive ha stretto una partnership con HBO per offrire un'esperienza di realtà virtuale basata su Game of Thrones. L'esperienza Beyond the Wall porta i giocatori oltre la cinta muraria che protegge i sette regni di Westeros e sarà disponibile per gli abbonati di Viveport Infinity da oggi, 31 maggio, riporta Venturebeat.Viveport Infinity offre ai giocatori accesso illimitato e un servizio di abbonamento per la realtà virtuale per $ 13 al mese. È ...

I migliori meme di Game of Thrones in assoluto : Con la chiusura dell’ottava stagione di Game of Thrones si è concluso uno dei più fortunati cicli epici e televisivi della storia recente, che più di ogni altro ha goduto dell’attenzione dei social network, i quali hanno indubbiamente contribuito a garantirne e consolidarne il successo. Negli anni si sono moltiplicati meme, tweet, parodie, saghe, imitazioni e battute che hanno aumentato l’hype intorno al fenomeno, sublimandolo ...

Game of Thrones : Kit Harington in riabilitazione dopo il finale : Il Trono di Spade: Kit Harington in rehab per stress e abuso di alcol Domenica 19 maggio il mondo ha detto addio ad uno dei telefilm più seguiti e chiacchierati degli ultimi tempi. Stiamo, ovviamente, parlando di Game of Thrones, la serie tv nata dal genio di George R.R. Martin e approdata sui teleschermi americani nell’ormai lontano 2011. Quasi dieci anni di straordinarie avventure e di colpi di scena che hanno segnato record di share ...

Qual è la morale politica di Game of Thrones? : di Jacopo Di Miceli, autore e amministratore della pagina Facebook Comunisti per Daenerys Targaryen La morale politica di Game of Thrones si riassume nella parabola tragica di Daenerys Targaryen: state attenti alle rivoluzioni, anche alle più idealistiche, perché contengono in sé i germi del terrore totalitario; meglio perseguire una politica prudente, dei piccoli passi, che non spaventi i moderati. Questo è quanto sembrano suggerirci gli ...

Il finale di Game of Thrones ha "distrutto" Jon Snow : Kit Harrington in clinica dopo le lacrime : Il finale di Game of Thrones - Il Trono di Spade ha distrutto e sconvolto i fan di tutto il mondo. Tra chi era deluso e chi lo ha amato, tutti gli appassionati di tv, anche chi non ha mai visto la serie, era consapevole di aver vissuto un momento epocale.Anche per gli attori la fine della serie non è stato un momento facile da affrontare. Naturalmente a differenza degli spettatori, loro hanno vissuto il distacco nei mesi scorsi, tra addii ...

Kit Harington in rehab per «stress e abuso di alcol» dopo la fine di «Game of Thrones» : Kit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere dell'ottava stagione di Game of ThromesKit Harington e Rose Leslie alla premiere ...

5 serie da vedere dopo Game of Thrones : La serie fantasy di culto Game of Thrones si è conclusa da pochi giorni dopo otto stagioni, e come poche altre hanno saputo fare negli anni è riuscita ad attestarsi come un fenomeno mediatico. Tanto che alcuni spettatori orfani dello show hanno bisogno di supporto psicologico come se avessero subito un lutto dopo il commiato della serie ispirata ai romanzi scritti da George RR Martin. C’è chi si consolerà con il previsto spinoff, chi si darà al ...

Game Of Thrones 8X06 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Game Of Thrones 8X06 (Il Trono di Spade 8X06) va in onda domenica 19 maggio sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic HD. In Italia dovremo attendere la settimana seguente, quando il 27 maggio Sky Atlantic HD trasmetterà la puntata doppiata. Ecco di seguito promo e anticipazioni sulla trama. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO E streaming Game Of Thrones 8X06: trama, anticipazioni e ...