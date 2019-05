Corea Nord.Flop summit Usa, Kim punisce

Agenzia_Ansa : Corea del Nord, Kim fa giustiziare i negoziatori del fallito summit con gli Usa - repubblica : Corea del Nord, Kim Jong-un fa giustiziare i negoziatori del fallito vertice di Hanoi con Trump [news aggiornata al… - RaiNews : Un ciclo d'epurazioni ha colpito in Corea del Nord i funzionari 'responsabili' del fallimento del secondo summit co… -

Ladeli funzionari 'responsabili' del fallimento del secondocon gli Usa di fine febbraio.Il capo negoziatore Kim Hyok-Chol è stato giustiziato a marzo, mentre Kim Yong-Chol, ex braccio del leader Kim Jong-Un,sparito da settimane dagli eventi pubblici, è finito in un campo di rieducazione. Fonti di Seul riportano che l'operazione è stata voluta dal supremo leader che non ha risparmiato neanche la sorella Kim Yo-Jong, alla quale è stato consigliato di tenere un profilo basso.(Di venerdì 31 maggio 2019)