65 anni di matrimonio per Kirk Douglas e sua moglie Anne Sono la coppia più longeva di

Kirk Douglas e Anne Buydens festeggiano 65 anni di matrimonio : Kirk Douglas ha già spento 102 candeline, Anne Buydens ha compiuto 100 anni il mese scorso. Kirk Douglas e Anne Buydens festeggiano adesso i 65 anni di matrimonio. La coppia più longeva di Hollywood. Sposata in seconde nozze il 29 maggio 1954, Anne ha dato a Kirk, che aveva già due figli, Michael e Joel, dal primo matrimonio con Diana Dill durato otto anni, altri due eredi maschi, Peter e Eric.

“Quante volte al giorno faccio sesso con Mauro”. Wanda Nara senza freni. E snocciola dettagli. Poi arriva il regalo di Icardi per l’anniversario di matrimonio : Sono più innamorati che mai Wanda Nara e Mauro Icardi, tanto che, per il loro quinto anno di matrimonio, l’attaccante dell’Inter non ha badato a spese regalando alla 32enne, ben cinquemila rose rosse e solo per dirle “Te Amo”. 5mila, avete letto bene. La moglie e manager d’altronde non manca di difendere il marito in ogni occasione possibile, segno che l’affiatamento tra i due è sempre molto forte. “Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i ...

Scopre che nel lontano 1966 il marito l’ha tradita - dopo 70 anni di matrimonio chiede il divorzio : Il 1966 è diventato improvvisamente il peggior anno della vita di questa anziana, finora inconsapevole di quello che le aveva combinato il marito. Di tradimento e divorzio si parla spesso nei giornali, ma la storia avvenuta nella città emiliana è davvero particolare e non può non strappare un sorriso, senza mancare di rispetto ai protagonisti. La fine di quella che sembrava una storia d’amore come tante è iniziata quando Francesca ha ...

Sindaco celebra matrimonio civile di più persone persone - un uomo e due donne - i tre vivevano insieme da anni : Il matrimonio è un tema molto dibattuto, con le discussioni se “aprire” anche alle coppie omosessuali o meno. Tutte le discussioni hanno però un punto fermo: per sposarsi bisogna essere in due. Ma anche questo assunto è stato messo in dubbio. Un Sindaco brasiliano ha scatenato una forte controversia per avere sposato in unione civile un trio di tre persone, un uomo e due donne. Il pubblico ufficiale, Claudia do Nascimento Domingues ha ...

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo in un video di 10 anni fa : "Ho visto che qualcuno ha dubitato del mio matrimonio..." : Eliana Michelazzo, oramai ex agente di Pamela Prati, sarà protagonista della puntata speciale di Live - Non è la D'Urso che andrà in onda domani sera, su Canale 5.Alcune dichiarazioni dell'agente ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono già state rese note: la Michelazzo, infatti, ha messo in forte dubbio, scriviamo così, sia l'esistenza di Mark Caltagirone, il futuro sposo di Pamela Prati, che quella di Simone Coppi, suo compagno da ...

Dopo lunghi 19 anni di matrimonio scopre che la sua bella moglie era un uomo : Un 64enne belga ha ottenuto il divorzio Dopo avere scoperto che sua moglie è (o meglio, era in precedenza) un uomo. L’uomo, di nome Jan si era sposato nel 1993 in seconde nozze con Monica, una thailandese allora 31enne. Al momento del matrimonio, l’ufficio immigrazione non era del tutto convinto della regolarità dei documenti della donna (cosa che oggi assume tutto un altro significato), ma alla fine li aveva accettati. Monica aveva ...

Meghan e Harry hanno scelto il modo più romantico per festeggiare l'anniversario del matrimonio : “One year ago today...”. Esattamente un anno fa Harry e Meghan convolavano a nozze nella St George’s Chapel di Windsor, dando il via al loro sogno d’amore, coronato qualche settimana fa dalla nascita del loro primogenito Archie.Per ricordare quell’emozionante momento i duchi di Sussex hanno voluto condividere su Instagram una carrellata di foto in bianco e nero che racconta il giorno in cui si sono detti sì. ...

Pamela Prati e il matrimonio - le foto di Marck Caltagirone rubate dal profilo Instagram di Gianni Sperti : Il mistero sul matrimonio di Pamela Prati e Marco, conosciuto anche come Mark, Caltagirone continua, nonostante le richieste di silenzio da parte della showgirl. Recentemente, dopo l?ennesimo...

Ho sessantatré anni - lei ventidue : ecco quello che la gente non capisce del nostro matrimonio : Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Col senno di poi, non riesco neanche a credere di averle scritto quando tutto ha avuto inizio. A sessant’anni suonati, ormai ero in pensione e avevo lasciato la familiarità rassicurante del Canada per trasferirmi nella Repubblica Dominicana, avevo lasciato molte ...

Passa al parlamento pachistano l'innalzamento dell'età femminile per il matrimonio da 16 a 18 anni : I matrimoni infantili, spiega la rivista 'Mondo e Missione', hanno gravi conseguenze sulla condizione femminile rendendo più probabili abusi, forme di sfruttamento, omicidi d'onore e a causa del ...

Il matrimonio italiano del dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) : Giacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo GianniottiGiacomo Gianniotti, il dottor Andrew DeLuca di Grey’s Anatomy, da domenica 28 aprile è un uomo sposato. L’attore ventinovenne, nato a Roma, quartiere Garbatella, ma sempre vissuto in Canada, ha detto «sì» in Italia alla fidanzata, la make-up artist trentenne ...

Kate e William : anniversario di matrimonio e indiscrezioni inedite - : Otto anni, il 29 aprile del 2011 William finalmente presentava ufficialmente al mondo colei che siederà con lui al trono. In questa occasione Kensington Palace ha condiviso una foto dei due sposini ...

William e Kate festeggiano 8 anni di matrimonio ma con un divieto... : Il matrimonio, avvenuto nel 2011, è stato uno dei royal wedding più discussi e seguiti da tutto il mondo. Compagni di studio all'università, i due erano amici prima ancora di frequentarsi, tanto da ...