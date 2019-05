Tumori | il microbiota è una ‘spia’ del cancro al colon-retto

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) I microrganismi che popolano l’intestino ‘spia’ di tumore del. Uno nuovo studio, realizzato dal gruppo di ricerca del Dipartimento Cibio (Centro di biologia integrata) dell’università di Trento, suggerisce che anche il microbioma intestinale deve essere preso in considerazione fra i fattori d’insorgenza di questa neoplasia. E’ emersa infatti una marcata correlazione tra la composizione del microbioma e la presenza di carcinomi. La popolazione batterica intestinale di una persona colpita da questo tipo di tumore – hanno scoperto i ricercatori – mostra delle caratteristiche specifiche. Dati di grande rilievo, perché prospettano una possibile svolta per la diagnosi precoce non invasiva. Lo studio è stato condotto in collaborazione con i ricercatori dell’Iigm (Istituto italiano per la medicina genomica) di Torino, il ...