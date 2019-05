Tragedia a Budapest | barca si rigira nel Danubio | 7 morti

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nicola De Angelis Nella tarda serata di mercoledì, lungo le rive del, un'imzione ormeggiata è stata colpita da un'altra nave turistica e si è rovesciata Unanelle acque delche bagnano la capitale ungherese didove due imzioni turistiche si sono scontrate nella tarda serata di mercoledì e una delle due si è rovesciata. L'incidente è avvenuto all'altezza del Parlamento ungherese, che si affaccia direttamente sulle rive del fiume. L'imzione turistica che si è rovesciata era gremita di sudcoreani, almeno 35 tra personale di bordo e turisti. Si trovava ormeggiata quando improvvisamente è stata colpita da un altro traghetto, per motivi ancora da accertare, e si è ribaltata. Tutti quanti si sono ritrovati immediatamente in acqua. Per il momento sono stati recuperati 7 corpi, mentre all'appello mancano almeno altre 20 persone. ...

