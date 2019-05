Sarri-Lichtsteiner | il labiale non lascia scampo | svelato il futuro del tecnico – VIDEO

forzazzurri

(Di giovedì 30 maggio 2019), ilnonil suoDopo l’esonero di Allegri, infatti i campioni d’Italia non hanno ancora trovato il sostituto e neglio ultimi giorni l’ex Napoli è diventato il primo favorito. I tifosi bianconeri sono in trepida attesa e non si sonoti sfuggire un curioso siparietto a fine partita. Poco prima della premiazione Stephan, ex giocatore della Juventuse oggi in forza all’Arsenal,ha scambiato una battuta con. ¿Qué le fue a deciren la #UEFAEuropaLeagueFinal?pic.twitter.com/rcR26M2ajE — Mario Gago Huerta (@gago mario) 30 maggio 2019 Juventus, ilimpazza sui social Ilsta impazzendo sui social e si vede l’esterno svizzero avvicinarsi a, mimando il gesto dei soldi, forse in riferimento alricco ingaggio alla ...

CMNewsCom : Sarri-Lichtsteiner, il labiale non lascia scampo: svelato il suo futuro -VIDEO - iBunzO : RT @tackleduro: alcune cose cambiano, come #Sarri che vince un trofeo contro #Licthsteiner. altre no, come Lichtsteiner che perde una Final… - lpha_bloke : #lichtsteiner va da Sarri e gli dice: vedrai alla #Juve, giù 4 palanche e altro che EuropaLeague. -