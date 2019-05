Barbara d’Urso | Pippo Baudo svela un retroscena sul suo passato

Caso Pamela Prati : è successo durante il ‘Live’ di Barbara D’Urso : Solo poche ore fa è andata in onda l’undicesima puntata di Live Non è la D’Urso, e tanti sono stati i colpi di scena nel corso della serata. Ancora una volta il talk in prime time di Barbara D’Urso ha dominato la serata, confermandosi come uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani. A tenere banco, ancora una volta, il ‘Caltagirone gate’, ovvero il matrimonio fake tra Pamela Prati e Mark Caltagirone con tutti gli annessi e ...

Selvaggia Lucarelli - scintille con Barbara d’Urso : “Ripigliati” : Selvaggia Lucarelli, scintille con Barbara d’Urso. Tra le due sale di nuovo la tensione: “Ripigliati, Eliana sta facendo una figura migliore di te”. Il motivo che ha scatenato i tweet al veleno Altro giro, altra frecciatina. Che Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli non abbiano un rapporto idilliaco – per usare un eufemismo – è cosa assai […] L'articolo Selvaggia Lucarelli, scintille con Barbara ...

Baudo : “Barbara d’Urso una furbona - Maria De Filippi la più brava” : Cosa pensa Pippo Baudo di Barbara d’Urso e Maria De Filippi Tempo di bilanci per Pippo Baudo. Alla vigilia dei suoi 82 anni – che festeggerà il prossimo 7 giugno con un grande show su Rai Uno alla presenza di tanti ospiti e amici – il conduttore siciliano ha voluto dire la sua sulle stelle […] L'articolo Baudo: “Barbara d’Urso una furbona, Maria De Filippi la più brava” proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Live Non è la d’Urso e Chi l’ha visto : Barbara fa il 19% : Live Non è la d’Urso tocca il 19% di share: gli Ascolti Tv E anche ieri sera gli spettatori hanno vissuto l’ennesimo capitolo di quella che è stata definita Pratiful. Peccato che da qualche confessione a questa parte la vicenda abbia abbandonato le tinte da cronaca rosa per vestirsi di colori neri, tetri e inquietanti. Nonostante questo, però, gli Ascolti di Live Non è la d’Urso hanno superato (in termini di share) quelli ...

Pamela Prati in studio a Chi l’ha visto? non pronuncia una parola. Su Canale 5 Barbara d’Urso è furiosa e rivela : “Il finto Sebastian Caltagirone doveva fingere un tumore” : Il caso Pamela Prati ha monopolizzato il mercoledì sera televisivo tra Chi l’ha visto? e Non è la D’Urso. A sorpresa la showgirl sarda è stata ospite della trasmissione di Rai3, pur senza ricevere un cachet: “Tutti parlano di Pamela Prati e di questo fantomatico marito chiedendosi se esiste o se non esiste, e con questo mi riferisco al marito che Pamela Prati dovrebbe sposare. Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla di ...

La Sciarelli mette Pamela Prati in un angolo a Chi l’ha visto e fa infuriare Barbara d’Urso a Live : Mercoledì da leoni in tv, almeno per quello che riguarda il trash e il caso Pamela Prati che gli amanti del gossip stanno seguendo in tv ormai da mesi. era la fine del 2018 quando la showgirl annunciava felice, e in lacrime, il suo matrimonio con l'imprenditore Mark Caltagirone che non solo l'avrebbe sposata ma con il quale aveva già preso in affidamento due bambini, Sebastian e Rebecca. Da lì in poi è successo di tutto e mentre la showgirl ...

Barbara d’Urso contro Pamela Prati : “Sono furente per i bambini” VIDEO : Barbara d’Urso attacca Pamela Prati a Live-Non è la d’Urso Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi della finta relazione tra Pamela Prati e Mark Caltagirone a Live-Non è la d’Urso. Dopo gli ultimi sviluppi sulla vicenda, la conduttrice napoletana ha cambiato atteggiamento nei confronti della collega, che ha sempre difeso a spada tratta fino a […] L'articolo Barbara d’Urso contro Pamela Prati: “Sono furente ...

Barbara d’Urso contro Pamela Prati : “Essere mamma? Che ne sai tu!” : Pamela Prati: il duro sfogo di Barbara d’Urso in diretta a Live! Dopo la confessione di Pamela Prati, avvenuta Sabato scorso a Verissimo con Silvia Toffanin, Barbara d’Urso non poteva non commentare quanto detto dalla showgirl durante il programma, ovvero di essere stata vittima di un raggiro, che lei non ha mai incontrato Mark Caltagirone e di non aver mai preso in affido due bambini, dopo che aveva più volte rimproverato la ...

Jane Alexander - critiche per il fidanzato Gianmarco : interviene Barbara d’Urso : Jane Alexander, il fidanzato Gianmarco sommerso dalle critiche a Pomeriggio Cinque: interviene Barbara d’Urso Oggi tra gli ospiti di Pomeriggio Cinque c’era anche Gianmarco Amicarelli, l’attuale fidanzato di Jane Alexander. L’uomo, invitato da Barbara d’Urso per parlare della sua attuale storia con l’attrice, è stato però pesantemente criticato in diretta. I presenti in studio, nello […] L'articolo Jane ...

Barbara d’Urso : Domenica Live a rischio. Arriva Maria De Filippi? : Domenica Live rischia la cancellazione: Uomini e Donne al posto di Barbara d’Urso? Il magazine Nuovo Tv ha riportato un’interessante indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? Pare che Mediaset voglia affidare la quarta edizione del Grande Fratello Vip nientepopodimeno che a Barbara d’Urso. Tuttavia il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha anche tenuto a precisare che se dovesse andare in ...

Barbara d’Urso : addio a Domenica Live per il Grande Fratello Vip? Il Gossip : Barbara d’Urso abbandona Domenica Live per il Grande Fratello Vip? Le indiscrezioni e i motivi Barbara d’Urso non condurrà più Domenica Live? Dopo sei grandiose edizioni, la “conduttrice col cuore” potrebbe dire addio all’amato programma contenitore della Domenica. Dopo aver chiuso anche questa stagione con un buonissimo successo e raccolto i ringraziamenti personali del direttore di […] L'articolo Barbara ...

Francesca De André e Gennaro si sono baciati : Barbara d’Urso ne è sicura : Grande Fratello 16: Gennaro Lillio e Francesca De André si sono baciati sotto le coperte Finalmente la svolta che tutti aspettavano al Grande Fratello 16: Francesca De André e Gennaro Lillio si sarebbero baciati. Il condizionale è d’obbligo perché lo slancio di passione tra l’ex di Lory Del Santo e la nipote di Fabrizio De […] L'articolo Francesca De André e Gennaro si sono baciati: Barbara d’Urso ne è sicura proviene da ...

GF 2019 - Barbara d’Urso nei guai : la denuncia del Moige : Barbara d’Urso nella bufera per il Grande Fratello: il Moige annuncia querela Ieri la puntata del GF 2019 è stata particolarmente movimentata con l’affaire inerente a Francesca De Andrè e a Giorgio Tambellini, il quale è sembrato essere fuori di sè. Un confronto parecchio movimentato che ha lasciato tutti di stucco, compreso quelli del Moige, i quali hanno da poco annunciato l’intenzione di voler querelare Mediaset. Il motivo? ...