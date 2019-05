quotidianodiragusa

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Gustiamoci un kiwidi più”.conferma il concept creativo “” e torna on air con un piano di comunicazione multicanale

quotidianodirg : Zespri on air con la campagna Amiamoci - palermo24h : Zespri on air con la campagna Amiamoci - foodaffairs_it : Zespri (kiwi) on air con la campagna 'Amiamoci'. Al via un piano di comunicazione multicanale - GUARDA LO SPOT… -