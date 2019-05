TelevideoRai101 : Colle: welfare non sia solo sussidi - massimol71 : @Filomen30847137 Chi decide x i porti è il ministro dell'interno, non quello del welfare, della difesa ne quello de… -

Nel messaggio per il XIII Rapporto sullo stato sociale, il presidente Mattarella ricorda che "gli interventi assistenziali non possono limitarsi a mere erogazioni di, ma devono tendere all'obiettivo di arginare l'emarginazione sociale" ed è per questo che "il dialogo trapubblico e occupazionale rappresenta una componente importante delle politiche di". Mattarella aggiunge: evitiamo che i "profondi cambiamenti" socioeconomici "si trasformino in esclusione e emarginazione"; essenziali ricerca e analisi.(Di mercoledì 29 maggio 2019)