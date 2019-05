Scoperto killer dei superbatteri

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Un nuovo composto che visualizza e uccide iresistenti agli antibiotici. A scoprirlo sono stati gli scienziati dell’Università di Sheffield e del Rutherford Appleton Laboratory (Ral). Il team, guidato da Jim Thomas del Dipartimento di Chimica dell’ateneo di Sheffield (Uk), sta testando nuovi composti sviluppati dalla giovane specializzanda Kirsty Smitten su batteri gram-negativi resistenti agli antibiotici, tra cui l’Escherichia coli. I ceppi batterici gram-negativi possono causare polmonite, infezioni del tratto urinario e del flusso sanguigno. Sono difficili da trattare poiché la parete cellulare batterica impedisce ai farmaci di penetrare nel microbo. La resistenza agli antibiotici è già responsabile di 25.000 morti solo in Ue ogni anno e, secondo gli esperti, a meno che non si affronti in modo efficace questa minaccia, si stima che nel 2050 oltre 10 ...

