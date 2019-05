Rambaudi | “Di Lorenzo ottimo calciatore | ha un solo problema”

forzazzurri

(Di martedì 28 maggio 2019) Nel corso di Canale 21, Robertoha parlato di Giovanni Di, dato come primo acquisto ufficiale per il Napoli : “E’ cresciuto molto anche tatticamente, ricordo che a Matera con Auteri faceva il quinto a centrocampo, ma ha imparato a fare il quarto ed a spingere. E’ molto intelligente, ha gamba, forza, qualità tecnica. Il problema è l’appeal, è italiano, già se si chiamava Di Lorenzinho…” Leggi anche : Gazzetta – Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri: due statistiche danno un’idea sugli acquisti Peppe Iannicelli ai microfoni di ForzAzzurri: “Quagliarella? Non sono d’accordo. Sono due le partite emblematiche della stagione. Sul San Paolo…” Roma, Ancelotti e Giuntoli lavorano duramente per migliorare il Napoli, i dettagli Abano Football Trophy – Domani Inter-Napoli per il terzo posto. Brutto episodio al termine del match ...

