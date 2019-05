Meleo | ad agosto linea metro A chiude a fasi per manutenzione

romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) Roma – “Il calendario che Atac ci ha presentato e’ ancora da convalidare. AdlaA dellasara’ chiusa per, per lavori molto importanti di, visto che era stata dimenticata per decenni. Si parte dalla sostituzione dei deviatoi che potrebbero creare problematiche”. Cosi’ l’assessore capitolino alla Mobilita’, Linda, in occasione della presentazione della nuova rete notturna di autobus, parlando dei lavori didellaA previsti per l’estate. Il presidente vicario dell’Assemblea Capitolina, Enrico Stefa’no, ha aggiunto che lara’ nei fine settimana di luglio mentre adci saranno delle chiusure bi-settimanali. L'articolo: adperproviene da RomaDailyNews.