Il sequel del primo Perfect Dark doveva essere pubblicato in formato episodico

Il futuro di The Big Bang Theory è Young Sheldon : il punto della situazione su spin-off e sequel : Dopo dodici stagioni, The Big Bang Theory ha congedato il pubblico con un finale emozionante che ha celebrato l'amicizia, vero cuore pulsante della longeva serie CBS. Dire addio a Sheldon, Leonard, Penny e al resto del gruppo è stato difficile, ma questo non segna la fine dell'universo di The Big Bang Theory. Pur avendo chiuso i battenti, i vertici della CBS hanno dichiarato di essere aperti a potenziali show legati al franchise originale. Ne ...

Il designer di Conker's Bad Fur Day ha condiviso alcuni dettagli sul sequel del gioco mai sviluppato : Sebbene Conker's Bad Fur Day abbia avuto come protagonista un simpatico scoiattolo, fin dalle prime scene si può capire come questo non sia mai stato un gioco per bambini. Chiunque abbia messo mano al gioco di Rare sa come al suo interno siano presenti violenza, alcool e riferimenti espliciti.Il gioco, uscito per la prima volta nel 2001 per Nintendo 64, è tornato in seguito nel 2005 attraverso una versione rimasterizzata che però non ha saputo ...

Toy Story 4 personaggi - tutti i grandi ritorni e nuovi arrivi del sequel Pixar : Bo Peep non desidera più un padrone , non vuole più giocare con i bambini, ma vuole esplorare il mondo e vivere secondo le sue regole. Questo ovviamente sarà un punto di rottura per Woody, che prova ...

È stato ritrovato il testo del sequel di Arancia meccanica : Biswell descrive l'opera spiegando come Burgess temesse che l'uomo finisse 'intrappolato nel mondo delle macchine, incapace di crescere come essere umano e di diventare se stesso'. La 'condizione ...

Arancia Meccanica - riscoperto il sequel del romanzo che segnò anche la storia del cinema : Arancia Meccanica ha un sequel. Anthony Burgess, l'autore del romanzo, stava infatti scrivendo un seguito che ora è stato ritrovato per la seconda volta. Il testo è una raccolta di pensieri e riflessioni basati sui temi del primo libro, ma si interrompe bruscamente. Sembra insomma da ritenersi incompiuto. Era già stato rinvenuto alcuni anni fa, ma soltanto adesso ha ricevuto una catalogazione ufficiale. Non è da escludere che in futuro venga ...

Arancia Meccanica - c’è un sequel (incompiuto) del romanzo di Burgess : Anthony Burgess aveva scritto un “notevole” sequel del suo famoso romanzo Arancia Meccanica. Lo scritto è stato scoperto nell’archivio dello scrittore inglese, come annunciato l’International Anthony Burgess Foundation alla Bbc. Il manoscritto, proseguo del libro pubblicato nel 1962 e portato al cinema un decennio dopo dal regista Stanley Kubrick suscitando scandalo, fu ritrovato tra le carte della casa di Burgess sul lago ...

'Arancia meccanica' - trovato a Bracciano sequel del romanzo di Burgess : una risposta alle polemiche sul film di Kubrick : Un sequel del celebre romanzo ' Arancia meccanica ' di Anthony Burgess, 1917-1993,, portato al cinema nel 1971 dal regista Stanley Kubrick, è stato scoperto nell'archivio dello scrittore inglese. Lo ...

Casting per il sequel della serie tv 'L'amica geniale' e per Cineworld Roma : Casting tuttora aperti per la ricerca di comparse per realizzare il seguito della serie tv dal titolo "L'amica geniale". Sono inoltre in corso le selezioni di Cineworld Roma per la realizzazione di un'altra serie televisiva e per ulteriori iniziative e produzioni. L'amica geniale Per la realizzazione del sequel della nota serie televisiva dal titolo L'amica geniale, che dovrebbe avere come titolo Storia del nuovo cognome, sono state fissate ...

Murphy Brown : su Joi il sequel della serie cult anni ‘90. Hillary Clinton guest nel primo episodio : Murphy Brown, Hillary Clinton Il mondo della comunicazione è profondamente cambiato, quello politico pure. Lo spirito battagliero di Murphy Brown, l’anchorwoman americana protagonista dell’omonima serie cult degli anni ‘90, invece no. Interpretata dall’attrice Candice Bergen, oggi 72 enne, l’agguerrita conduttrice tornerà sugli schermi con il sequel della popolare sitcom che segnò un’epoca. Le nuove puntate ...

Forrest Gump e il sequel del film mai realizzato : Agli Oscar del 1995 Forrest Gump sbancò con sei statuette tra cui miglior film, miglior regista e miglior attore. Il protagonista di questo film diventato un titolo immancabile da vedere più volte fu ...