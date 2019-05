Da Nugnes a Paragone | nel M5s è partito il processo a Di Maio

ilfoglio

(Di martedì 28 maggio 2019) Era quasi scontato che accadesse. La fronda “anti Giggino” non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di andare all'attacco di Luigi Didopo i disastrosi risultati delle Europee. Il che non vuol dire che quanto sta accadendo in queste ore produrrà un qualche stravolgimento. Lo stesso leade

TorazziAlberto : Adesso anche Paragone, un bel paraculo, chiede la testa di Di Maio .. oltre alla Nugnes (che ha due mandati e quind… - raffdemarco : @Farfalla921 @EmilioCarelli @Mov5Stelle @luigidimaio Eh certo...adesso sono tutti contro Di Maio! Tutti! Da paragon… - gs5654 : Fattori, Ruocco, Nugnes, Lombardi...ma anche meno esposti altri nomi come Morra, Paragone ecc. che rilasciano tw e… -