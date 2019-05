Nero a Metà 2 | le prime foto dal set con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz

Nero a metà 2 con Claudio Amendola - riprese iniziate : le prime news : Claudio Amendola torna in tv con la seconda stagione di Nero a metà È ufficiale: Claudio Amendola torna a indossare i panni del poliziotto Carlo Guerrieri nella fiction Nero a metà . Secondo quanto riportato da DiPiù Tv sono iniziate da poco le riprese per la seconda stagione della serie prodotta da Rai Fiction in collaborazione […] L'articolo Nero a metà 2 con Claudio Amendola , riprese iniziate : le prime news proviene da Gossip e Tv.

Periodo Nero per Sony : presto a spasso metà dipendenti mobile : Proprio non ce la fa Sony a fare fronte alla crisi in cui è caduta da ormai svariati anni: le cose si mettono male soprattutto per i dipendenti, visto che sono previsti tantissimi licenziamenti da qui al 2020. Come riportato dal portale locale 'asia.nikkei.com', dopo le 1000 teste cadute a gennaio 2015 (tutti relativi alla divisione mobile), la situazione interesserà metà della forza lavoro dello stesso settore, entro la fine dell'anno prossimo ...